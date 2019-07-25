Изнасилование пассажирки в «Тальго»: отец проводника не верит в виновность сына

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Отец одного из проводников по делу об изнасиловании актюбинки в поезде «Тальго» рассказал журналистам, что не считает своего сына виновным. Завтра в Костанайской области будет вынесен приговор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, в суде рассматривается дело об изнасиловании пассажирки поезда, по которому обвиняемыми проходят проводники Колканат Кулманиязов и Жетес Умбеталиев. История произошла в сентябре 2018 года. По версии обвинения актюбинка возвращаясь на поезде домой, уснула в своем купе, а ночью к ней проник проводник, который открыл ключом купе и изнасиловал ее. После этого зашел другой проводник и повторил акт насилия

Родственники обвиненных проводников поезда считают, что изнасилования не было.

«Я сына не считаю виновным. Это девушка хочет заработать на нас. Она ранее просила у нас денег от 2 до 4 млн тенге, но мы не дали. У меня нет доказательств этой просьбы, к сожалению.

У нее не было побоев сначала, она их позже сама сделала. Первая судебная медэкспертиза показала, что у нее не было побоев, никаких болезней и психологических тоже. А затем потерпевшая сделала независимую экспертизу, сама себе сделала синяки», - сказал отец одного из проводников Сарсенбай Кулманиязов.

Еще один родственник Адилжан Кобжанов считает, что сейчас потерпевшая, привлекая внимание общественности, создает ажиотаж и оказывает давление на суд, чтобы выиграть дело.

«Он был проводником. Конечно, если бы он совершил такое, он бы лишился своей работы, а эта работа была ему дорога. Никакого изнасилования не было», - считает А.Кобжанов.

Напомним, завтра, 26 июля, должно состояться оглашение приговора уже с участием подозреваемых, которых планируется перевезти из Актобе в Костанай.