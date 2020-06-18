Изнасилование девушки-инвалида родственником: приговор огласили в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в суде № 2 города Актобе вынесен приговор по делу об изнасиловании девушки-инвалида, страдающей ДЦП и глухонемотой, ее родственником, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.
Судом установлено, что с января 2017 года по август 2019 года подсудимый, будучи вхож в дом своего родственника, в отсутствии родителей неоднократно насиловал девушку, пользуясь беспомощным состоянием потерпевшей, являющейся инвалидом 2 группы с детства с диагнозом ДЦП, страдающей слабоумием и глухонемотой. Мужчина приходил для оказания массажа девушке и родители не раз оставляли его приглядеть за дочерью, веря ему как родственнику.
Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении неоднократного изнасилования по статье 120 части 4 УК РК.
Мужчину приговорили к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 2 млн тенге удовлетворен в полном объеме.
В соответствии со статьей 6 УК РК подсудимому назначено наказание в пределах санкции части 2 статьи 120 УК РК, предусматривающей максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
В силу требования статьи 55 УК РК при отсутствии смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, наказание не может превышать 6 лет 8 месяцев лишения свободы.
- Шведский суд вынес решение в пользу казахстанской стороны в деле против Стати
- 246 молодых актюбинцев претендуют на медаль Елбасы
- 137 подростков задержали за ночные прогулки в Актобе
- Суд обязал Bek Air вернуть клиентам стоимость авиабилетов на отмененные авиарейсы
- Двое жителей Актюбинской области украли 10 голов КРС
- Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана