Изнасилование девочки в Таразе: уволены директор и трое сотрудников школы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Трагический случай с изнасилованием несовершеннолетней на территории школы в Таразе прокомментировали в управлении образования акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, досудебное расследование по части 4 статьи 120 и части 4 статьи 121 Уголовного Кодекса Республики Казахстан начал в Таразе департамент полиции Жамбылской области. Полицейскими по горячим следам установлен и задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Трагический случай произошел в школьном туалете. Установить подозреваемого помогли видеокамеры. Это 38-летний житель областного центра, ранее судим за кражу, не женат, он водворен в ИВС города Тараза.

В СШ №6 города Тараза, где произошла трагедия, состоялась встреча группы родителей с представителями местных властей и облуправления образования. Об итогах встречи корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала руководитель областного управления образования Рахия Турмаханбетова.

«Уволены директор школы, заместитель директора по правовому воспитанию, учитель и вахтер», - подчеркнула руководитель образовательной сферы региона.

«Выяснилось, что в школе имеются как внутренние, в самом здании, так и уличные туалеты. На территории школы установлены видеокамеры, они рабочие. На тот момент туалет в школе был открыт, работал. По видеозаписи – а я лично смотрела эту видеозапись – видно, что школьница зашла в этот туалет, который в здании. Но там были другие девочки, и она вышла из здания, направившись в туалет на улице», - пояснила Рахия Турмаханбетова.

По ее словам, сейчас усилено дежурство на территории этой школы, и прорабатывается вопрос передачи охраны школ города в охранные агентства. «На сегодняшний день во всех школах Тараза территория огорожена заборами. По области только в семи школах нет ограждения. Что касается туалетов, то в городе Таразе из 60-ти школ 52 школы имеют туалеты в здании, из них в 26-ти есть туалеты и в здании, и на улице. Планируем установить на территориях школ дополнительные видеокамеры», - отметила руководитель областного управления образования Рахия Турмаханбетова.