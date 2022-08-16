16 Августа 2022 12:32

Изнасилование девочки-сироты в Павлодаре: подозреваемые арестованы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дело по изнасилованию несовершеннолетней в Павлодаре находится на особом контроле руководства департамента полиции области. Полицейские уже задержали подозреваемых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данному факту проводится досудебное расследование по статьям 120 (Изнасилование),121 (Насильственные действия сексуального характера), 105 (Доведение до самоубийства) Уголовного Кодекса РК. Подозреваемые лица задержаны и арестованы. Назначен ряд необходимых экспертиз. Расследование находится на особом контроле руководства департамента полиции», - прокомментировал заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Рашад Утеуов.

О вопиющем факте изнасилования сообщила глава общественного фонда «НеМолчиKZ» Дина Тансари.

По словам Дины Тансари, девочку обманным путем заманили в квартиру и изнасиловали. Она не смогла это пережить и после случившегося выпрыгнула из окна 10 этажа. К счастью, девочка выжила, однако очень сильно пострадала. Падение смягчили деревья.

Как оказалось, девочка – круглая сирота, воспитанница Дома юношества в Павлодаре.

К руководительнице общественного фонда «НеМолчиKZ» обратилась ее старшая сестра, единственный близкий человек, которая только недавно стала совершеннолетней.

«Девочка пошла на день рождения в компанию, там ей не понравилось, некомфортно себя почувствовала и ушла. Хотела поехать к сестре, остаться у нее. Но в Павлодаре, не зная город, она заблудилась. По дороге встретила трех парней, один из них оказался одноклассником сестры. Он ее уговорил пойти с ними. Они пообещали вызвать такси, отправить к старшей сестре», - написала Дина Тансари.

Старшая сестра искала, звонила ей, однако уже к тому времени насильники отключили ее телефон.

Дина Тансари считает, что срочно нужно оформить опекуном потерпевшей старшую сестру.

Как стало известно из поста главы общественного фонда «НеМолчиKZ», сестры из Экибастуза с 2009 года живут в разных детских домах и приютах.

«Маму лишили родительских прав в 2010 году. В 2012 году мама девочек умерла, они полностью осиротели. Сестренки попали в патронатную семью. Там им несладко, как рассказывает сестра, особенно младшей доставалось от опекунши. Старшая сестра вышла замуж в 2021 году, младшая сбежала, ее определили в Центр адаптации несовершеннолетних, после этого в детский дом, а в 16 лет, после того, как она поступила в колледж - в Дом юношества», - написала Дина Тансари.













Фото: facebook.com/dina.tansari.kz