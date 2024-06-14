Изнасилование актюбинки в «Тальго»: проводники-насильники вышли на свободу

Нашумевшее дело по изнасилованию девушки в поезде «Тулпар-Тальго» вновь даёт о себе знать. Проводники, которые были осуждены на 5 лет, вышли на свободу, передает агентство Kazinform.

Колканат Курманиязов вышел по условно-досрочному освобождению, а его подельник Жетес Умбеталиев полностью отбыл срок наказания и покинул стены колонии в апреле текущего года.

— Актюбинский областной суд 23.08.2022 года рассмотрел материал, поступивший с личной жалобой подсудимого Курманияза К.С. Отмечено, что подсудимый Курманияз К. С. отбыл половину назначенного ему наказания, отличался хорошим поведением - со стороны администрации учреждения КА-168/2 дважды получал меры поощрения, не имел мер наказания (вторая положительная степень поведения). Гражданский иск о взыскании материального, морального ущерба, причиненного преступлением, не предъявлен. Процессуальные издержки в доход государства и принудительная выплата в Фонд компенсации потерпевшим приговором суда оплачены в полном объеме. С учетом этого областной суд отменил постановление суда № 2 города Актобе от 22.06.2022 года и, удовлетворив личную жалобу подсудимого Курманияза К.С., вынес новое постановление об удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, — пояснили в Актюбинском суде № 2.

В свою очередь, второй осужденный Жетес Умбеталиев отбыл полный срок наказания и вышел на свободу в апреле 2024 года.

Стоит отметить, что изначально насильникам дали по 2 года 6 месяцев лишения свободы.

Судья Оразбай Сатыбалды посчитал, что изнасилование они совершили без предварительного сговора. Однако общественный резонанс и пострадавшая женщина, которая потребовала ужесточить наказание для всех казахстанских насильников и подала апелляционную жалобу, изменил меру наказания. Срок ужесточили до 5 лет.

Напомним, скандал с изнасилованием произошел в сентябре 2018 года. 35-летняя жительница Актюбинской области возвращалась с научной конференции, когда двое проводников изнасиловали её в купе.