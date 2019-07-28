Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Изнасилование актюбинки в «Тальго»: прокуратура изучает законность приговора суда

Автор:  
Багдат Хасенова
28 Июля 2019, 20:15
Изнасилование актюбинки в «Тальго»: прокуратура изучает законность приговора суда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приговор суда по резонансному делу об изнасиловании актюбинки бывшими проводниками поезда «Тулпар-Тальго» изучается на предмет законности и обоснованности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главного транспортного прокурора Ерната Сыбанкулова.

«Относительно уголовного дела по факту изнасилования пассажирки, имевшего место в вагоне поезда №98 сообщением Нұрлы жол - Актобе, Главная транспортная прокуратура сообщает, что в ходе судебных прений прокурор поддержал обвинение в полном объеме и просил осудить виновных лиц к 6 годам 6 месяцам лишения свободы.

Суд принял иное решение.

В настоящее время приговор суда изучается на предмет законности и обоснованности», - сообщил на своей странице в Facebook главный транспортный прокурор Ернат Сыбанкулов.

Напомним, экс-проводникам Колканату Курманиязову и Жетесу Умбеталиеву назначили по 2 года 6 месяцев лишения свободы. Судья Костанайского городского суда №2 Сатыбалды Оразбай прокомментировал своё решение.

Как ранее рассказала руководитель фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой, в Актобе, на поезде «Тальго», где и произошло изнасилование. Сперва над ней надругался один проводник, позже - второй. Рассмотрение дела длилось более полугода, оглашение приговора переносилось несколько раз.


Генпрокуратура   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Как отметят День отца в Астане
Как отметят День отца в Астане