Изнасилование актюбинки в «Тальго»: что известно о деле и подсудимых

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Рассмотрение резонансного уголовного дела об изнасиловании двумя проводниками поезда «Тулпар-Тальго» жительницы Актюбинской области подходит к логическому завершению. Уже завтра станет известна мера наказания двум подозреваемым, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Резонансная история произошла в сентябре прошлого года. Молодая женщина и предположить не могла, что первая в жизни поездка на поезде обернётся для неё такими страшными последствиями.

Как рассказывает руководитель фонда «Общественное движение против насилия «НеМолчиKZ» Дина Смаилова, 26 сентября 2018 года молодая женщина возвращалась с научной конференции в столице домой в Актобе на поезде «Тальго».

«В ее купе находился 1 пассажир, она оставила вещи и ушла в ресторан поужинать. Когда вернулась, то увидела, что в купе находится проводник из ее вагона, который был одет не по форме, в майке и трико. Он пил пиво. Пассажирка вежливо попросила освободить купе, спросила, где пассажир-сосед, на что проводник сообщил, что отселил его. Понадобилось полчаса, чтобы проводник ушел и оставил ее в покое, при этом все это время проводник пил пиво.

Уставшая после тяжелого рабочего дня женщина заперлась и уснула. Примерно в 04:00 проводник открыл купе своим ключом, зашел и изнасиловал пассажирку. От неожиданности и страха женщину парализовало, она потеряла голос и не могла сопротивляться. После этого зашел другой проводник и повторил акт насилия», - рассказывает Дина Смаилова в Facebook.

Причём преступление, по словам правозащитницы, доказано рядом экспертиз - биологической, геномной, тремя психологическими экспертизами, показаниями свидетелей, экспертов, подозреваемых и потерпевшей.

В ходе рассмотрения дела, по словам Дины Смаиловой, на потерпевшую неоднократно оказывалось психологическое давление как со стороны подсудимых, так и их родственников. Это стало причиной госпитализации пострадавшей. Она не принимает участие в заседаниях суда. Потерпевшая и ее адвокат пока не готовы комментировать происходящее журналистам.

Стоит отметить, что прокурор запросил для одного из подсудимых срок лишения свободы в 6,5 лет. Однако это, по мнению Дины Смаиловой, слишком мягкое наказание.

Приговор двум экс-проводникам Колканату Кулманиязову и Жетесу Умбеталиеву должны были вынести вчера, 24 июля, в Костанайской городском суде №2 посредством видеоконференцсвязи с Актюбинским судом. Однако заседание было перенесено в связи с техническими проблемами. Перенесли оглашение приговора и сегодня.

Завтра, 26 июля, должно состояться оглашение приговора уже с участием подозреваемых, которых планируется перевезти из Актобе в Костанай.