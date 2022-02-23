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Изможденного лебедя спасли в Мангистауской области

23 Февраля 2022 22:50
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Изможденного лебедя спасли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Житель села Тажен Калыбай Сарсенов обнаружил изможденного одинокого лебедя, который не мог летать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Мужчина заметил птицу примерно в двух километрах от села Тажен. Было это 22 февраля.

«Я решил забрать лебедя домой, опасаясь, что если он останется в степи, то может стать жертвой лис или же других хищников. Такой судьбы очень не хотелось бы для этой чудесной птицы, которую наш народ почитает как символ любви и чистоты», - говорит Калыбай Сарсенов.

Он отметил, что лебедь начал приходить в себя примерно через пять-шесть часов, после приема пищи, питья и отдыха.

На вторые сутки, то есть сегодня, лебедя под присмотром инспекторов Департамента природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Каланбая Орынбаева выпустили в природную среду.



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#Происшествия   #Мангистауская область   #Природа  
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Автор:

Аружан Саптарова

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