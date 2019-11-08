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Изменятся маршруты некоторых пассажирских поездов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маршруты ряда пассажирских поездов изменятся, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».
АО «Пассажирские перевозки» сообщает, что с вводом нового графика движения поездов на 2019-2020 годы с 8 декабря 2019 года с 00 часов 00 минут изменятся маршруты некоторых пассажирских поездов. Так, сокращается маршрут поезда №375/376 сообщением «Нур-Султан – Риддер» до областного центра станции Оскемен-1. Изменяется сообщение поезда №85/86 «Нур-Султан Нурлы жол - Сарыагаш» с «Нур-Султан-Нурлы жол» на «Нур-Султан-1». Изменяется также сообщение поезда №673/674 «Павлодар – Нур-Султан Нурлы жол» с «Нур-Султан-Нурлы жол» на «Нур-Султан-1».
С вводом нового графика движения поездов на 2019-2020 годы с 8 декабря 2019 года увеличивается периодичность курсирования поезда №712/711 сообщением «Нур-Султан – Шымкент» на ежедневное обращение.
Меняется нумерация 6 пассажирских поездов:
АО «Пассажирские перевозки»:
- № 153/154 «Нур-Султан - Семей» на № 353/354;
- № 375/376 «Нур-Султан - Оскемен-1» на № 67/68;
- № 377/378/ «Алматы - Мангистау» на № 77/78;
Частные перевозчики:
- № 312/311 «Нур-Султан - Семей» на № 121/122 (ТОО «Арай транс kz»);
- № 307/308/ «Нур-Султан - Жезказган» на № 107/108 (ТОО «Марал Нур»);
- № 617/618 «Кызылорда - Нур-Султан» на № 117/118 (ТОО «Марал Нур»).
Национальный перевозчик просит пассажиров уточнять информацию по графику движения поездов по телефону Единой справочной службы 105 (звонок со стационарного телефона бесплатный).
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