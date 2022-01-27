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Изменятся ли тарифы на комуслуги в Актюбинской области

27 Января 2022 23:50
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Изменятся ли тарифы на комуслуги в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Все тарифы на коммунальные услуги для актюбинцев останутся на уровне декабря 2021 года. Об этом в ходе брифинга в РСК рассказал руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Нурлан Булатбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам руководителя ДКРЕМ, в регионе принимаются все меры для недопущения роста тарифов на комуслуги. Комитетом по регулированию естественных монополий принят мораторий на повышение тарифов до 1 июля 2022 года.

«Ситуация с коммунальными тарифами находится на контроле Президента. Департаментом по регулированию естественных монополий принимаются все меры для недопущения роста тарифов. Комитет по регулированию естественных монополий наложил мораторий на повышение тарифов до 1 июля 2022 года. Таким образом, все тарифы для населения остаются на прежнем уровне, то есть на уровне декабря 2021 года. По городу Актобе тарифы на услуги водоснабжения составляют 75,94 тенге, водоотведения - 60,23 тенге, центрального отопления 101,22 тенге, горячей воды - 176,55 тенге, электроснабжения - 9,63 тенге, газоснабжения - 9,65 тенге без учета НДС. По районам области все тарифы также остаются на уровне прошлого года», - сказал он.

В случае повышения тарифов в период моратория субъект естественных монополий будет отвечать по закону, добавил Булатбаев.

В частности, Н. Булатбаев напомнил, что в 2020 году, в результате выявленных нарушений, департамент внес 23 приказа по субъектам естественных монополий и ввел компенсирующие тарифы на сумму более 1 млрд тенге.

Также Н. Булатбаев призвал потребителей сообщать о необоснованных фактах завышения цен на бензин и дизтопливо, для которых были утверждены предельные цены.



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#Актюбинская область   #ЖКХ   #Цены и тарифы  
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Автор:

Самал Ендибаева

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