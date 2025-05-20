Изменят ли правила проведения экзамена по казахскому языку в школах

— Анализ прошлого года показывает, что в принципе интерес к казахскому языку начал повышаться. Это, в первую очередь, привело к ответственности в изучении данного предмета. И результаты тоже сдвинулись с мертвой точки. Интерес и успеваемость, по-моему, главный результат данного экзамена. Он будет также продолжаться, — сказал Г. Бейсембаев.

Министр добавил, что пока в правила проведения экзамена вводить изменения не планируется.