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    13:35, 20 Май 2025 | GMT +5

    Изменят ли правила проведения экзамена по казахскому языку в школах

    В прошлом году в школах Казахстана ввели экзамен на знание казахского языка. О его результатах рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Минпросвещения рассказали об итогах экзамена по казахскому языку в школах
    Фото: Правительство

    — Анализ прошлого года показывает, что в принципе интерес к казахскому языку начал повышаться. Это, в первую очередь, привело к ответственности в изучении данного предмета. И результаты тоже сдвинулись с мертвой точки. Интерес и успеваемость, по-моему, главный результат данного экзамена. Он будет также продолжаться, — сказал Г. Бейсембаев.

    Министр добавил, что пока в правила проведения экзамена вводить изменения не планируется.

    — Это одна из реформ, которая была введена предыдущим министром, мы ее продолжаем, усиливаем, улучшаем, если есть изъяны, исправляем. Поэтому пока в этой части таких кардинальных изменений не ожидается. Мы посмотрим результаты экзаменов этого года. И, возможно, по истечению 2-3 лет будет сделан правильный анализ, чтобы принять кардинальные решения, — уточнил он.

    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Казахский язык
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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