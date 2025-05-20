Изменят ли правила проведения экзамена по казахскому языку в школах
В прошлом году в школах Казахстана ввели экзамен на знание казахского языка. О его результатах рассказал министр просвещения Гани Бейсембаев на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Анализ прошлого года показывает, что в принципе интерес к казахскому языку начал повышаться. Это, в первую очередь, привело к ответственности в изучении данного предмета. И результаты тоже сдвинулись с мертвой точки. Интерес и успеваемость, по-моему, главный результат данного экзамена. Он будет также продолжаться, — сказал Г. Бейсембаев.
Министр добавил, что пока в правила проведения экзамена вводить изменения не планируется.
— Это одна из реформ, которая была введена предыдущим министром, мы ее продолжаем, усиливаем, улучшаем, если есть изъяны, исправляем. Поэтому пока в этой части таких кардинальных изменений не ожидается. Мы посмотрим результаты экзаменов этого года. И, возможно, по истечению 2-3 лет будет сделан правильный анализ, чтобы принять кардинальные решения, — уточнил он.