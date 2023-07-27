Изменят формулировку: Решилась судьба оказавшегося на грани закрытия рудненского травмпункта

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Жители Рудного и прилегающих сел будут и дальше получать бесплатную медицинскую помощь в травмпункте при Рудненской городской больнице. И при этом больнице теперь не придется делать это в убыток себе. Медучреждение, министерство здравоохранения, ФОМС и местные органы в Костанайской области пришли к единому решению, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Накануне прошло совещание с участием всех заинтересованных органов - представителей министерства здравоохранения, Фонда социального медстрахования, руководства области. Принято решение внести изменения в соотвествующий нормативный правовой акт, где планируется скорректировать формулировку с имеющегося «прикрепленного» на «обслуживаемое»,- сообщил главврач Рудненской городской многопрофильной больницы Талгат Кайкенов.

На формальности по внесению вышеуказанных изменений в НПА, по словам главврача больницы, потребуется около месяца. Решился вопрос и с финансированием травмпункта, чтобы он до конца года нормально функционировал. При таком раскладе травмпункт продолжить и дальше успешно и активно принимать пациентов.

Ранее сообщалось, что шестой месяц рудненская городская больница содержит травмпункт в убыток себе, наращивая кредиторскую задолженность. А все потому, что с января, согласно стандартам, разработанным министерством здравоохранения РК, населенные пункты с численностью меньше 150 тысяч человек не могли претендовать на травмпункт. Фактически, прописанный на бумаге и не отработанный на деле стандарт профильного ведомства мог лишить города горняков целого травматологического пункта. В год травмпункт, по данным главврача, принимает около 13 тысяч пациентов. Причем этого не только жители Рудного, но и жители сел приграничных районов.