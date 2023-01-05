Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Изменится схема движения по проспекту Рыскулова в Алматы

5 Января 2023, 13:34
Изменится схема движения по проспекту Рыскулова в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 5 января 2023 года изменены схемы движения по проспекту Рыскулова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление городской мобильности Алматы.

«В целях обеспечения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных ситуаций. В экспериментальном порядке будут исключены левые повороты на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы, при движении по проспекту Рыскулова - в восточном и западном направлениях», - говорится в сообщении.

Работы будут проводиться специалистами управления городской мобильности совместно с уполномоченным органом по организации государственного контроля и надзора за дорожным движением и обеспечением его безопасности, в лице управления административной полиции департамента полиции города Алматы.

«До 1 марта 2023 года специалистами будет производиться анализ пропускной способности транспортных средств на данном участке дороги, а также на светофорных объектах и разворотных местах, расположенных по пр. Рыскулова и ул. Момышулы. По результатам обследования и анализа будет приниматься дальнейшее решение», - добавили в ведомстве.

Водителям рекомендовано заблаговременно координировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать все требования Правил дорожного движения РК.


Новости по теме
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Теги:
Читайте также
Похолодание до 20 градусов: атырауских водителей авто призывают помнить о безопасности
Выехавших на трассу возле Балхаша вопреки запрету водителей установили полицейские
Дороги закрыли в курортном районе СКО
Еще в двух областях Казахстана ограничено движение для грузовиков и автобусов
Казахстанских полицейских проверят на добропорядочность
1212 человек спасли на этой неделе из снежного заноса – МВД
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 8 января в 18 регионах Казахстана
Цены на аренду жилья повысились - эксперт
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев поздравил православных граждан с Рождеством Христовым
2 23 участка автодорог закрыли для транспорта в пяти областях Казахстана
3 Какие новые объекты здравоохранения и образования появятся в Карагандинской области в 2023 году
4 Эмомали Рахмон поздравил Президента РК с 30-летием установления дипломатических отношений с Таджикистаном
5 Генпрокуратура Таджикистана отрицает причастность граждан республики к массовым беспорядкам в РК

Лента новостей