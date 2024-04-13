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    20:30, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Изменится место проведения сельхозярмарки выходного дня в Астане

    ярмарка
    Фото: акимат г. Астаны

    В связи со сменой локации городская сельскохозяйственная ярмарка по адресу Сауран, 7 закрывается, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Накануне сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей столицы и регионов возобновила свою работу в Астане. Место ее проведения поменяют. Адрес новой локации будет сообщен дополнительно. Отметим, в ярмарке будут задействованы столичные и региональные товаропроизводители.

    Теги:
    Регионы Казахстана Торговля Сельхозпродукция Астана Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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