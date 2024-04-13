Изменится место проведения сельхозярмарки выходного дня в Астане

В связи со сменой локации городская сельскохозяйственная ярмарка по адресу Сауран, 7 закрывается, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

Накануне сельскохозяйственная ярмарка с участием товаропроизводителей столицы и регионов возобновила свою работу в Астане. Место ее проведения поменяют. Адрес новой локации будет сообщен дополнительно. Отметим, в ярмарке будут задействованы столичные и региональные товаропроизводители.