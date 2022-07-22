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Изменится ли тариф на тепло для жителей Кокшетау
22 Июля 2022 16:25

Изменится ли тариф на тепло для жителей Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На прошедшей встрече с журналистами генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау жылу» Руслан Макишев объяснил, стоит ли жителям областного центра ждать повышения тарифа на тепло, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конечно, на сегодняшний день для того, чтобы вывести наше предприятие хотя бы в 0, необходимо повышение тарифа, ведь он самый маленький в РК. Мы являемся субъектами естественных монополий, и есть пятилетний план, который утвержден с 2021 по 2025 годы, в котором заложено пятилетнее увеличение тарифа. Предусматривается рост всего 2-3 %. С учетом того, что в 2019-20 годах нами не исполнялась инвестпрограмма, на сегодня мы компенсируем 600 млн тенге. Предприятие по итогам 2021 года по тарифной смете затратило 5 млрд 700 млн тенге, а доходов получило 3 млрд 100 млн тенге. Убыточность налицо. В советское время был такой термин «плановая убыточность» и, к сожалению, мы до сих пор находимся в этой стадии. Поэтому мы сейчас готовим документы о возможности дифференциации тарифа», - поделился Р. Макишев.

По словам гендиректора предприятия, в 2015-2016 годах в Кокшетау была проведена большая работа по установке приборов учета тепла. И если на начало 2015 года в городе было 20 % домов с приборами и 80 % – без приборов, то на сегодня все поменялось в обратную сторону: 80 % домов уже имеют приборы учета тепла и 20 % – нет.

«Но тариф при этом не поменялся. Отсюда и возникла такая ситуация. Нужно было постоянно производить дифференциацию тарифов, теперь время упущено. Сегодня резко мы сделать это не можем, поэтому планомерно будем работать в этом направлении. Разговариваю с коллегами из Караганды, Костаная, Алматы – там среднеотпускной тариф не ниже 7 тыс. тенге за 1 Гкл. И это притом, что у них есть свои ТЭЦ, и у них себестоимость выработки намного ниже. Но на сегодняшний день наш тариф составляет всего 4 тыс. 129 тенге. Я говорю о необходимости пересмотреть его хотя бы до 6 тыс. 800 тенге, учитывая то, что у нас нет ТЭЦ и мы электроэнергию приобретаем», - отметил гендиректор Р. Макишев.

На сегодняшний день нужно признать, что рост тарифа на тепло в Кокшетау– мера вынужденная и крайне необходимая. Однако, по словам Р. Макишева, говорить о росте тарифа для кокшетауцев можно лишь после того, как его утвердит АРЭМ.


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Автор:
Корреспондент
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