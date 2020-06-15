+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 30 °С
USD 403.38 EUR 456.67
RUB 5.80 CNY 57.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Изменится ли база заданий для квалификационого тестирования педагогов

15 Июня 2020 18:33
Поделиться:
Изменится ли база заданий для квалификационого тестирования педагогов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – База тестовых заданий для национального квалификационного тестирования педагогов меняться не будет. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Как узнать дату и место сдачи ЕНТ
Рекордное количество заявок на ЕНТ отмечается в этом году Нужно ли проходить ПЦР-исследование для сдачи ЕНТ О причинах усиления контроля при сдаче ЕНТ рассказал Дидар Смагулов

«База тестового задания для проведения НКТ среднего образования была разработана еще в начале года Национальным центром тестирования. В соответствии с договором ГЧП мы разместили единственную версию базы заданий на серверах Национального центра тестирования в начале июня. С 1 июня стартовало ЕНТ, и с этих пор у нас тесты не менялись и планов менять тесты нет», - подчеркнул Дидар Смагулов, отвечая на вопросы.

Спикер добавил, что тесты разрабатываются один раз.

«Их разработали в прошлом году, провели все экспертизы до начала тестирования, 1 июня по акту мы тесты загрузили на сервер и больше мы их не меняли. И, в принципе, мы их поменять не можем», - пояснил Дидар Смагулов.



Подписывайтесь на наш канал:

#Образование  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив