Изменится ли база заданий для квалификационого тестирования педагогов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – База тестовых заданий для национального квалификационного тестирования педагогов меняться не будет. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Министерства образования и науки РК Дидар Смагулов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«База тестового задания для проведения НКТ среднего образования была разработана еще в начале года Национальным центром тестирования. В соответствии с договором ГЧП мы разместили единственную версию базы заданий на серверах Национального центра тестирования в начале июня. С 1 июня стартовало ЕНТ, и с этих пор у нас тесты не менялись и планов менять тесты нет», - подчеркнул Дидар Смагулов, отвечая на вопросы.
Спикер добавил, что тесты разрабатываются один раз.
«Их разработали в прошлом году, провели все экспертизы до начала тестирования, 1 июня по акту мы тесты загрузили на сервер и больше мы их не меняли. И, в принципе, мы их поменять не можем», - пояснил Дидар Смагулов.
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