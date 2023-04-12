Изменить закон о пенсионном обеспечении предложила депутат Сагандыкова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова выступила с предложением внести дополнение в закон о пенсионном обеспечении касательно матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии со статьями 11-13 Закона РК «О пенсионном обеспечении в РК» возраст выхода на пенсию для женщин установлен с 63 лет, при этом в стаж трудовой деятельности, дающей право на получение пенсии, входит время ухода за детьми-инвалидами до 18 лет. Между тем, как правило, мамы, осуществляющие уход за детьми и взрослыми инвалидами, имеющими психические заболевания, продолжают уход за инвалидами детства и после возраста 18 лет, на протяжении всей жизни. Не имея возможности производить отчисления в ЕНПФ, они не могут претендовать на выплаты из Пенсионного фонда», - сказала Ажар Сагындыкова, озвучивая свой депзапрос на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, по достижении пенсионного возраста такие мамы могут претендовать только на минимальные пенсии.

«В то же время Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года, предусматривает, что «реализация семейной политики в Республике Казахстан будет осуществляться на принципе адресности и инклюзивности в реализации государственной семейной политики с учетом нужд и потребностей семей. Концепцией также определено, что одной из целей государственной семейной политики является охрана материнства, отцовства и детства», - подчеркнула депутат.

Для достижения поставленных целей по государственной семейной политике концепцией предусматривается в том числе «совершенствование законодательства в сфере семейной политики, а также приведение его в соответствие с международными стандартами, рекомендациями ООН, ЦУР и ОЭСР».

«Мы считаем, что вопрос пенсионного обеспечения женщин, осуществляющих уход за инвалидами с детства, путем снижения для данной категории женщин пенсионного возраста неразрывно связан с комплексом вопросов по выполнению обязательств по защите прав инвалидов, взятых на себя Казахстаном при ратификации Конвенции о правах инвалидов. (…) Исходя из изложенного, просим Вас дополнить статью 11 Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» пунктом 3-1 следующего содержания: «Женщины, осуществляющие уход за инвалидом с детства, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту по достижении 50 лет», - заключила депутат.