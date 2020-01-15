Изменить систему охраны прав детей предлагает участница Президентского резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участница Президентского молодежного кадрового резерва, заведующая сектором органов опеки, попечительства и охраны прав детей отдела образования Усть-Каменогорска Юлия Овечкина высказалась о необходимости внести изменения в существующую систему охраны прав детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уважаемый господин Президент! В своем Послании Вы обратили особое внимание на вопросы поддержки института семьи и детства. За время работы в органах опеки я поняла, что в этой сфере сохраняется еще достаточно проблем. Но главное – среди нас работают неравнодушные ответственные люди, которые трудятся, чтобы казахстанские дети были счастливы. Я знаю, что моя жизненная миссия – это помощь в воспитании здорового, счастливого и развитого поколения казахстанцев. В своей работе я часто сталкиваюсь с семьями, которые попадают в трудную жизненную ситуацию и не могут выбраться из нее самостоятельно», - сказала Юлия Овечкина на встрече резервистов с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

По ее словам, многочисленные организации работают с ними, но, к сожалению, их деятельность нельзя назвать абсолютно эффективной. А недостаток коммуникаций и чрезмерная бюрократия существенно сказываются на результатах работы.

«Например, один из членов семьи может неожиданно потерять работу. Это порождает депрессию, а иногда и бессилие, а также другие социальные проблемы, - продолжила спикер. - В этом случае государственные органы просто не успевают вовремя вмешаться и оказать помощь. Много времени уходит на то, чтобы между всеми заинтересованными сторонами найти ту самую необходимую нить взаимодействия. Я, как специалист, занимающийся вопросами охраны прав детей, искренне болеющий за их будущее, не могу оставаться безучастной к этой проблеме. Ведь, главным правом каждого ребенка является право жить и воспитываться в семье».

Она предложила внести ряд изменений в систему охраны прав детей.

«Во-первых, в нашей работе мы должны сделать акцент на превентивных мерах. Важно не устранять последствия, а предупреждать возникновение кризисных ситуаций. Это позволит нам существенно сократить количество неблагополучных семей. Во-вторых, предлагаю усилить взаимодействие всех уполномоченных органов, занимающихся вопросами охраны прав детей, бытового насилия, детских суицидов, правонарушений среди несовершеннолетних, а также социального благополучия всей семьи. В-третьих, важно выстроить эффективную систему раннего мониторинга – она должна позволить выявлять семьи на ранних этапах, находящиеся в зоне риска, и не допустить их попадание в трудную жизненную ситуацию», - отметила Ю. Овечкина.

В-четвертых, подчеркнула резервистка, вопросами охраны прав детей должны заниматься только подготовленные и квалифицированные специалисты, имеющие знания в области детской психологии и семейной конфликтологии.

«Все эти инициативы позволят нам искоренить факты нарушения прав детей, эффективно решать проблемы казахстанских семей и избавиться от бюрократии в уполномоченных органах. Я уверена, что забота о детях – это дело не только государства и самой семьи, но и каждого из нас», - заключила Ю. Овечкина.