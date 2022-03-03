+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Изменить программу «С дипломом в село» предлагает сенатор Ляззат Сулеймен

3 Марта 2022 11:59
Поделиться:
Изменить программу «С дипломом в село» предлагает сенатор Ляззат Сулеймен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изменить программу «С дипломом в село» для увеличения ее привлекательности для молодых выпускников вузов предлагает сенатор Ляззат Сулеймен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 70% зданий военкоматов нуждаются в капитальном ремонте
Возможность трансформации военкоматов прокомментировали в Правительстве Сенатор Бейбит Исабаев обеспокоен неполным трудоустройством выпускников вузов и колледжей Сенатор Нурторе Жусип предлагает отметить на высоком уровне 800-летие Султана Бейбарса

«Специалисты, оставшиеся работать на селе, относятся к сфере образования и здравоохранения. Однако ощущается острая нехватка специалистов в сферах культуры, спорта, социальной, агропромышленной отраслях», - сказала Л. Сулеймен, обращаясь с запросом к Премьер-Министру РК.

Сенатор отметила эффективность Программы, поскольку ее участники остаются в селах, но все еще актуальным остается вопрос с дефицитом отраслевых кадров.

Также Л. Сулеймен обратила внимания на то, что Министерство национальной экономики сокращает объемы средств, выделяемых на подготовку кадров. А это, зачастую, приводит к тому, что участники проекта остаются без положенных им выплат. К примеру, кредит на приобретение жилья в Западно-Казахстанской области в прошлом году смогли получить лишь 70% заявителей, а дефицит средств превысил 757 млн тенге.

Сенатор предложила на рассмотрение Правительству ряд конкретных мер.

«Нужно мотивировать специалистов направляться не только в села, но и в моногорода. Также необходимо рассмотреть вопрос повышения выплат и сумм выдаваемых кредитов для покупки жилья с учетом складывающейся экономической ситуации. Важно провести четкий анализ для выявления потребностей регионов, расширения перечня сфер поддержки, обеспечения прозрачности выделения и использования средств, а также расширить направления оказания поддержки», - сказала Л. Сулеймен.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Образование   #Сенат   #Миннацэкономики  
Поделиться:
Новости по теме
Более 70% зданий военкоматов нуждаются в капитальном ремонте
Возможность трансформации военкоматов прокомментировали в Правительстве
Сенатор Бейбит Исабаев обеспокоен неполным трудоустройством выпускников вузов и колледжей
Сенатор Нурторе Жусип предлагает отметить на высоком уровне 800-летие Султана Бейбарса
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Сенатор Нурторе Жусип предлагает отметить на высоком уровне 800-летие Султана Бейбарса
Дефицит воды для орошения может усилиться в Жамбылской области – сенатор Бекболат Орынбеков
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив