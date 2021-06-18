Изменить принцип пенсионного обеспечения госслужащих предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Агентстве РК по делам государственной службы предлагают пересмотреть подходы к вопросу пенсионного обеспечения государственных служащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для привлечения и удержания на государственной службе профессионалов высокого уровня требуется повысить ее привлекательность. Все, кто хочет принести благо обществу и умеет это делать, должны быть уверены, что для них созданы все условия. Практика передовых зарубежных стран показывает, что помимо конкурентноспособной заработной платы и гарантии стабильности государственным служащим предоставляются отдельные социальные гарантии», - сказал заместитель председателя председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов на заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Марат Дауешев привел пример, что во Франции государственные служащие имеют значительный социальный пакет, включая высокое пособие на ребенка, скидки в общественном транспорте, дешевые займы в банках. Кроме того, размер пенсии зависит от последнего оклада и ежегодных выплат. Он составляет 75-85% от последнего места работы. В Великобритании пенсия государственных служащих также на высоком уровне за счет повышенных пенсионных отчислений. Так, пенсионное отчисление государственных служащих на 15% выше, чем в частном секторе. В Японии социальный пакет включает компенсацию на жилье и общественный транспорт. Обязательным составляющим социального пакета государственным служащим в Германии, Австралии, Великобритании является медицинское страхование.

Учитывая данный опыт, в Агентстве по делам госслужащих предлагают пересмотреть подходы к вопросу пенсионного обеспечения государственных служащих.

«Сегодня у административных государственных служащих нет каких-либо преференций в части пенсионных отчислений. При этом средства, накопленные в пенсионных фондах, к моменту выхода госслужащего на пенсию не обеспечивают достаточные материальные условия для проживания с учетом инфляции и повышения уровня жизни. В этой связи предлагается установление повышенного процента социальных отчислений за счет самого государственного органа. Кроме того, предлагается дополнительное начисление к имеющимся пенсионным накоплениям государственных служащих за каждый год пребывания на государственной службе. Необходимо отметить, что в Казахстане аналогичная норма уже применяется для военнослужащих», - предложил Марат Дауешов.



