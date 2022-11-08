Изменить правила выдачи разрешения на проживание иностранцам планируется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство внутренних дел РК разработало изменения и дополнения в правила выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное и постоянное проживание в Казахстане. Проект документа опубликован на сайте «Открытые НПА», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, в предлагаемой редакции правил появились новые понятия. Это «жертва торговли людьми» – физическое лицо, в отношении которого есть основания полагать, что оно непосредственно пострадало от правонарушения, связанного с торговлей людьми независимо от наличия факта возбуждения уголовного производства по поводу совершенных действий. А также «лицо, ищущее убежище» - иностранец или лицо без гражданства, изъявившие желание обратиться за убежищем в Республике Казахстан до принятия уполномоченным органом окончательного решения по их ходатайству о присвоении статуса беженца.

«В отношении жертв торговли людьми принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП (государственная услуга «Выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РК – прим. авт.) оформляется на 6 месяцев с возможностью продления, но не более 3 месяцев», - говорится в проекте документа.

В отношении лиц, ищущих убежище, принимающей стороной являются местные исполнительные органы. РВП оформляется на 6 месяцев с возможностью продления, но не более 3 месяцев.

Иммигрантам, обратившимся в органы внутренних дел за разрешением на постоянное проживание в РК, на основании заявки о принятии документов и согласия владельца жильца оформляется РВП на срок, необходимый для рассмотрения ходатайства, но не более 90 календарных дней.

В отношении иммигрантов, прибывших по служебным делам, принимающей стороной являются государственные органы. РВП оформляется на срок, указанный в ходатайстве, но не более 1 года с правом продления.

Иммигрантам, прибывшим по гуманитарным целям (волонтеры), РВП выдается на основании ходатайства местных исполнительных органов, на 90 дней с правом продления.

Проект документа находится на публичном обсуждении, которое продлится до 22 ноября текущего года.