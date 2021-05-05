Изменить правила благоустройства городов и районов планируют в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Внести изменения в правила благоустройства городов и районов планируют в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба областного акимата в Telegram, р азбирательства с долгостроями осложняются юридическими нюансами, для разрешения которых специалисты акимата направили свои предложения в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. Речь идет о необходимости обновления правил благоустройства городов и районов.

По данным управления градостроительного и земельного контроля, в трех городах Павлодарской области сейчас 26 объектов незавершенного строительства. С начала года 6 проблемных объектов в Павлодаре и 3 в Экибастузе удалось ввести в эксплуатацию. Как рассказал руководитель управления Арман Бекбосынов, к примеру, в областном центре на месте заброшенного здания по улице Айманова открыто кафе, что позволило изменить архитектурный облик района и создать 37 рабочих мест; на месте другого объекта - по проспекту Назарбаева - заработал продуктовый магазин.

Что касается оставшихся объектов, как отметил Арман Бекбосынов, на их собственников у госорганов сегодня нет правовых рычагов воздействия. Поэтому в управлении градостроительного и земельного контроля предлагают изменить «Правила благоустройства территорий городов и населенных пунктов», которые утверждаются областным маслихатом. Для этого сначала нужно внести соответствующие изменения в «Типовые правила благоустройства территорий городов и районов», разработанные Комитетом по делам строительства и ЖКХ Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Предложения уже внесены.

«Необходимо создать полноценное правовое поле, чтобы регулировать процесс завершения строительства долгостроев. Управлению и акиматам на местах необходимо взять на заметку объекты, которые могут перейти в разряд долгостроев. Нужно контролировать застройщиков и оказывать им всяческое содействие для завершения работ», - сказал аким области Абылкаир Скаков.

Во время аппаратного совещания также обсудили повышение цифровой грамотности в Павлодарской области. На сегодня местные исполнительные органы региона оказывают 173 государственные услуги, 160 из них – в электронном формате на портале «Электронного правительства». На рабочей встрече предложили открыть в отдаленных сельских округах центры «Нәтиже» для приема обращений граждан по новой системе, которая должна заработать централизованно по всему Казахстану уже в этом году, и увеличить в сервисных акиматах зону самообслуживания.

«Сегодня остро стоит вопрос соблюдения цифровой безопасности в Интернете и при использовании цифровых сервисов, - сказал руководитель управления цифровых технологий Бектас Даутеков. - На различные схемы интернет-мошенников попадает все больше людей. По информации департамента полиции, по сравнению с прошлым годом рост таких преступлений составил 68,5%. В основном жертвами мошенников становятся школьники, пенсионеры и представители социально уязвимых слоев населения. Мы предлагаем вместе с управлениями образования и координации занятости и социальных программ разработать комплексный план по обучению цифровой грамотности представителей указанных категорий граждан».

Глава региона отметил важность работы по переходу госуслуг в электронный формат и поручил подключить к геоинформационному порталу Павлодарской области те госорганы, чьими сервисами чаще всего пользуются жители.