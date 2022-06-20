Изменить оценку бюджетных расходов предложил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Сергей Симонов усомнился в эффективности устанавливаемых госорганами показателей и целевых индикаторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как и в прошлые годы нет должной взаимосвязи между стратегическим и бюджетным планированиями. Как в данных условиях можно оценить, насколько эффективно были потрачены деньги и какой конечный результат? Как правило, показатели результатов стратегических планов государственных органов характеризуют их текущую деятельность. Например, формирование отчетов, проведение презентаций, различные опросы, исследования и так далее», - сказал Сергей Симонов на совместном заседании палат Парламента.

По его словам, госорганы устанавливают такие «сомнительные» показатели, которые не несут в себе ключевые изменения, и не характеризуют эффективность и качество их исполнения.

«К примеру, практически все госорганы измеряют различные уровни удовлетворенности, качества, поддержки, знания и так далее. Их результаты основаны на социальных опросах и исследованиях, которые проводятся за счет бюджета госоргана. Соответственно и результатами можно манипулировать», - заявил депутат.

Он привел пример.

«Индикаторы - уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ и уровень информированности населения о работе по применению и пропаганде государственных символов – исполнены, совпадение плана и факта 100%, цифра в цифру. Как данные показатели планируются, а тем более исполняются, не понятно. А вот по целевым индикаторам, где более измеримые показатели, результат не достигнут – это «Рост объема производства товаров и услуг (работ) на территориях СЭЗ» или «Доля железнодорожного подвижного состава со сроком эксплуатации свыше 25 лет», - отметил мажилисмен.

По его мнению, необходимо изменить оценку бюджетных расходов.

«Недостаточно шаблонных отчетов о том, сколько построено школ и больниц, просубсидировано кредитов, куплено вагонов и продано газет. Эти голые цифры ни о чем не говорят. Нужно понимать, как бюджетные расходы помогают решать социальные и экономические задачи, которые поставил Президент. Ключевые индикаторы, направленные на достижение общенациональных целей, должны быть четкими, понятными, статистически измеримыми, взаимоувязанными между собой и контролируемыми. Только под такие индикаторы и показатели должны выделяться бюджетные средства, чтобы был понятен конечный результат», - заключил С. Симонов.