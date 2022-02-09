Изменить монетарную политику Казахстана призывают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов призвал изменить монетарную политику страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в ходе расширенного заседания Правительства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Национальный банк должен проводить независимую денежно-кредитную политику, причем адекватную денежно-кредитную политику для достижения целевого коридора инфляции в 4-6% в 2022 году и в 4 % в 2025 году. Основным экономическим инструментом Нацбанка по инфляционному таргетированию является регулирование учетной ставки Нацбанка и курса тенге через валютные интервенции (продажа или покупка). В целом в ноябре и декабре 2021 года объем валютных торгов составил 3,6 и 4,2 млрд долларов США. С 12 по 31 января 2022 года – 2,5 млрд долл. В сумме – 10 млрд долл.США за последние 3 месяца. Это огромный объём валютных торгов за всю историю Казахстана. И львиная доля этих торгов была проведена с участием Национального банка», - сказал Аманжан Жамалов на пленарном заседании Мажилиса в своем депзапросе.

По его словам, для удержания курса тенге только за 12 и 13 января 2022 года объем валютных интервенций Нацбанка составил 240 млн долларов США. А это около 50% от всего объема торгов. Валютные интервенции также проводились Нацбанком в ноябре и декабре 2021 года – сальдо по ним составило почти 500 млн долларов США.

«Данные об валютных интервенциях за январь 2022 года до сих не опубликованы. Но даже эти цифры поражают своей масштабностью. По объёму они сопоставимы с затратами на Министерство здравоохранение или образование. В чьих интересах были проведены интервенции и потрачены резервы? Это было сделано не для проведения импортных сделок, а для того, чтобы удовлетворить спекуляционный спрос. Проще говоря, кто имел деньги, купил доллары за счет Национального банка по «хорошему курсу». И, скорее всего, эти деньги были выведены за рубеж. Но зачем расходовать резервы, чтобы удовлетворить спрос спекулянтов? Что это за монетарная политика?», - спросил депутат.

Он подчеркнул, что резервы нужны стране для того, чтобы обеспечивать достаточный для нужд страны объем импорта и гарантировать выплаты по внешним займам, что само по себе является мощным стабилизирующим валютный курс фактором.

«При всем при этом в каждом пресс-релизе и публичном выступлении мы слышим мантру о приверженности Нацбанка свободному плавающему курсу и стабильности. К сожалению, стабильность курса тенге – это его стабильное падение. Возникает противоречие между словом и делом. Декларируя свободный рыночный курс, Национальный банк активно проводит интервенции и неизвестно в чью пользу. Свободный плавающий курс в исполнении Нацбанка подобен призраку - все о нем говорят, но никто его не видел. Даже профессиональные участники рынка не понимают от чего зависит курс тенге. Цена на нефть растет или падает, курс не меняется или вообще двигается в другую сторону. Нацбанк вмешивается в валютный рынок, но не объясняет какие целевые значения курса он поддерживает. С другой стороны, заявляет о свободном плавании», - отметил мажилисмен.

По его мнению, непредсказуемость курса стала главной причиной недоверия к нему. Поэтому люди живут в постоянном ожидании девальвации.

«Глава государства говорил о необходимости восстановления доверия к тенге, чтобы исключить резкие спекулятивные колебания курса. Но делать это открыто и честно. Исходя из вышеизложенного, считаю необходимым:

Нацбанку совместно с Агентством по финансовому мониторингу выработать меры по прекращению спекуляций на валютном рынке;

Нацбанку обеспечить публикацию данных о валютных интервенциях на ежедневной основе, включая продажу и покупку валюты, как это делается в других странах;

Агентству по финансовому мониторингу проанализировать информацию о валютных интервенциях за последние 3 месяца, включая продажу и покупку валюты», - заключил А. Жамалов.