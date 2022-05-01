Изменить маршруты поставок лекарств планируют в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК закупило более 1,5 тыс. лекарственных средств и медицинских изделий на 2022 год. Из них более 600 - иностранного производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстанского производства – 919 наименований, по ним проблем с поставкой нет. Иностранного производства – 628 наименований лекарственных средств и медизделий», - сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Из них поставка 529 наименований ведется по графику (по 9 наименованиям лекарств и медизделий ввоз осуществлен на территорию Казахстана в полном объеме).

Между тем, по 71 наименованию поставка планируется с изменениями маршрутов доставки.

«Перечень препаратов, подлежащих закупу у Единого дистрибьютора, утвержден Министерством здравоохранения. Список содержит характеристики лекарственных средств, международное непатентованное наименование и их предельные цены. Отгрузка препаратов в медицинские организации для обеспечения пациентов осуществляется своевременно в соответствии с графиками. Медикаменты на регулярной основе доставляются в стационары, а также в медорганизации для амбулаторного лекарственного обеспечения населения», - добавили в Минздраве.

Единым дистрибьютором усовершенствованы вопросы логистики медикаментов. Распределение медикаментов по регионам осуществляется по принципу Cross-docking. Отгрузка медикаментов ведется досрочно, по заявкам медицинских организаций. Кроме того, на постоянной основе проводится мониторинг медикаментов на складах Единого дистрибьютора, а также остатка в медорганизациях. Информация еженедельно предоставляется в Министерство здравоохранения РК.