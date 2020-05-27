Изменить конкурсный отбор учителей предложили в Нацсовете
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия Мурат Абенов озвучил предложения касательно повышения прозрачности процесса отбора учителей и повышения их квалификации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы увидели и недостатки (дистанционного обучения – авт.), которые можно исправить. Мы увидели, что хваленная на протяжении многих лет система цифрового образования не выдержала испытания – интернет не работал, многие проекты, финансируемые из бюджета, не показали должного результата. В этом отношении нам необходимо исправить недостатки», - сказал Мурат Абенов на третьем заседании НСОД.
Он перечислил наиболее эффективные на его взгляд пути решения проблемы.
«В первую очередь, конечно, с учётом тех требований, которые во всём мире ставят, это привлечение в школы наиболее сильных учителей. Повышение заработной платы и статуса большой интерес вызвало к педагогической деятельности, конкурс большой, но, к сожалению, вопрос не отрегулирован. Предлагаем МОН придумать правила конкурсного отбора учителей, чтобы судьбу их решали не только директора школ в закрытом формате, чтобы это было прозрачно», - отметил спикер.
Второй вопрос, поднятый М. Абеновым –повышение квалификации учителей.
«К сожалению, у нас реформировали когда-то Академию образования Алтынсарина, мы снизили ее функции . Часть их полномочий отдали «Өрлеу» и другим организациям. Предлагаю, часть функций, связанных с повышением квалификации, подготовки методической передать всё это опять Академии образования. «Өрлеу», мне кажется, свою функцию выполнил в своё время. Необходимо все эти центры по повышению квалификаций передать регионам, чтобы они точечно смогли этим вопросом заниматься. Я думаю, время пришло. Думаю, что регионы знают свои потребности и могут эту работу проводить», - заключил член НСОД.
- Запустить программу ликвидации цифровой безграмотности предложил Саясат Нурбек
- Деятельность НСОД демонстрирует свою результативность, считает эксперт
- Казахстанская система образования слабо реагирует на потребности реальной экономики – Зарема Шаукенова
- За год Нацсовет проделал большую работу - Асель Назарбетова
- Казахстану важно реализовать качественную модернизацию образовательной системы - Слямжар Ахметжаров
- Согласен с решениями сегодняшнего заседания Нацсовета - Рауан Кенжеханулы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана