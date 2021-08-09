Изменился состав участников Кубка Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с отказом ХК «Динамо (Рига) от участия в Кубке Президента Республики Казахстан 2021 принято решение об изменении состава участников турнира и его формата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

11 августа в борьбу за трофей вступят «Барыс», «Куньлунь», карагандинская «Сарыарка» и усть-каменогорское «Торпедо». На предварительной стадии команды сыграют в один круг. Далее два коллектива, занявшие по итогам группового турнира первое и второе места, сыграют в финальном поединке. Также состоится встреча за третье место. Решающие матчи запланированы на 15 августа.

Стоит обратить внимание, что матчи предстоящего КПРК пройдут без допуска зрителей на трибуны.

«К сожалению, руководство рижского «Динамо» приняло решение о неучастии команды в Кубке Президента РК в этом году. Всё дело в том, что на данный момент не все игроки «Динамо» прошли полный курс вакцинации. А это означает, что данные спортсмены по возвращении в Латвию должны будут уйти на 14-дневную самоизоляцию, - дал комментарии президент «Барыса» Борис Иванищев. – Поэтому мы решили пригласить на Кубок Президента РК две казахстанские команды. Хотел бы поблагодарить руководство «Сарыарки» и «Торпедо» за положительный ответ. Ещё раз хочу заверить всех участников, мы приложим все усилия для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья всех спортсменов и персонала во время соревнований».

Календарь игр

11 августа (среда)

15:00 «Торпедо» - «Куньлунь Ред Стар»

19:30 «Барыс» - «Сарыарка»

12 августа (четверг)

15:00 «Сарыарка» - «Торпедо»

19:30 «Куньлунь Ред Стар» - «Барыс»

13 августа (пятница)

ВЫХОДНОЙ

14 августа (суббота)

12:00 «Куньлунь Ред Стар» - «Сарыарка»

17:00 «Барыс» - «Торпедо»

15 августа (воскресенье)

12:00 Матч за третье место

17:00 Финал