+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 12 °С
USD 431.1 EUR 511.8
RUB 5.59 CNY 65.54
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Изменился состав сборной Казахстана по футболу

10 Ноября 2020 15:41
Поделиться:
Изменился состав сборной Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Целый ряд ведущих игроков национальной команды не сможет принять участие в ближайших матчах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Новости по теме
«Барыс» на выезде сыграет против ярославского «Локомотива»
Мужская сборная Нур-Султана по асык ату стала четырехкратным чемпионом страны Дмитрий Попко вышел во второй круг турнира в США Казахстанский боксер с титулом WBC выйдет на ринг с непобежденным американцем

Как сообщили в пресс-службе федерации футбола Казахстана, из-за травм в лагере сборной отсутствуют полузащитники Бактиёр Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев, а также игрок обороны Сергей Малый. Проблемы со здоровьем могут вызвать пропуск запланированных игр защитником Темирланом Ерлановым и опорным хавбеком Асхатом Тагыбергеном.

Не сумеет помочь команде капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. После сдачи допинг-пробы в рамках розыгрыша Лиги азиатских чемпионов в его организме обнаружился запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр. Полузащитник белорусского «Руха» Владислав Васильев тоже не прибыл в сборную Казахстана. Причиной отсутствия футболиста является положительный тест на COVID-19.

В качестве замены из резервного списка вызваны игроки средней линии Аслан Дарабаев и Юрий Перцух. Наряду с ними приглашен нападающий Тохтар Жангылышбай.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив