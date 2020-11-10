Изменился состав сборной Казахстана по футболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Целый ряд ведущих игроков национальной команды не сможет принять участие в ближайших матчах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Как сообщили в пресс-службе федерации футбола Казахстана, из-за травм в лагере сборной отсутствуют полузащитники Бактиёр Зайнутдинов, Серикжан Мужиков, Думан Нарзилдаев, а также игрок обороны Сергей Малый. Проблемы со здоровьем могут вызвать пропуск запланированных игр защитником Темирланом Ерлановым и опорным хавбеком Асхатом Тагыбергеном.

Не сумеет помочь команде капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан. После сдачи допинг-пробы в рамках розыгрыша Лиги азиатских чемпионов в его организме обнаружился запрещенный препарат. Игрок временно отстранен от официальных игр. Полузащитник белорусского «Руха» Владислав Васильев тоже не прибыл в сборную Казахстана. Причиной отсутствия футболиста является положительный тест на COVID-19.

В качестве замены из резервного списка вызваны игроки средней линии Аслан Дарабаев и Юрий Перцух. Наряду с ними приглашен нападающий Тохтар Жангылышбай.