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Изменился состав Национального совета общественного доверия

31 Января 2022 20:26
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Изменился состав Национального совета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В составе Национального совета общественного доверия произошла ротация, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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В состав Национального совета вошли новые представители общественности – президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, директор Института развития местного самоуправления, член Общественного совета Петропавловска Сергей Худяков, первый заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек, член Президентского молодежного кадрового резерва, руководитель отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований Индира Рыстина, известный финансист Расул Рысмамбетов.

В рамках ротации из состава НСОД выведены Александр Данилов, Лаура Демесинова, Аблай Мырзахметов, Аскар Умаров.

С момента создания состав Национального совета обновился наполовину, к его работе были привлечены более 20 новых экспертов и гражданских активистов.

В настоящее время ведется подготовка к седьмому заседанию Национального совета общественного доверия.


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#Общество   #Нацсовет  
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