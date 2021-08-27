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Изменился состав Комиссии по правам человека при Президенте РК

27 Августа 2021 13:34
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Изменился состав Комиссии по правам человека при Президенте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан» следующие изменения:

ввести в состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом:

Рогова Игоря Ивановича – заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, председателем Комиссии (по согласованию);

вывести из состава указанной Комиссии Мусина К.С.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.



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