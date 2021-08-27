Изменился состав Комиссии по правам человека при Президенте РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2003 года № 1042 «О Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан» следующие изменения:
ввести в состав Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан, утвержденный вышеназванным Указом:
Рогова Игоря Ивановича – заместителя исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, председателем Комиссии (по согласованию);
вывести из состава указанной Комиссии Мусина К.С.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания», - говорится в документе.
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