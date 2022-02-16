Изменился порядок оказания госуслуг на финансовом рынке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нормами Административного процедурно-процессуального кодекса РК определен новый порядок разрешения споров между государственным органом и физическими, юридическими лицами в случае несогласия с принятыми должностными лицами государственных органов решениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
В целях приведения в соответствие с нормами АППК 14 февраля 2022 года правлением Агентства принято постановление, регламентирующее порядок оказания государственных услуг и согласования руководящих работников на финансовом рынке.
В частности, заявителю предоставляется возможность оспорить предварительное решение должностного лица уполномоченного органа об отказе в оказании государственной услуги перед его вынесением.
Кроме того, определяются процедуры принятия, рассмотрения и вынесения решения государственными органами по поступившему заявлению граждан и юридических лиц, а также порядок их обжалования.
Дополнительно уточняются процедуры прекращения действия лицензии страховых брокеров в случае ее добровольного возврата. В частности, предусматривается обязанность страхового брокера предоставить документы, подтверждающие отсутствие у него действующих договоров и обязательств по осуществлению брокерской деятельности.
Ранее проект был вынесен на публичное обсуждение, комментариев по изменению и дополнению не поступало.
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