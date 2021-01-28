НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изменилось ли течение коронавирусной инфекции в Казахстане, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга в СЦК ей задали вопрос касательно того, что многие в соцсетях жалуются на боли в животе и тошноту при заболеваниях КВИ, не свидетельствует ли это об изменении течения болезни.

«Такие симптомы коронавирусной инфекции как тошнота, боль, рвота, они не новые, они действительно есть. Но это клинические проявления, которые, так скажем, не проявляются в большинстве случаев и связаны с тем, что вирус воздействует на желудочно-кишечную систему, а также это связано с имеющимися обострениями хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые происходят на фоне заболевания коронавирусной инфекцией», - пояснила Айжан Есмагамбетова.