Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Изменилось движение двух пригородных маршрутов Астаны

3 Января 2023, 11:50
Изменилось движение двух пригородных маршрутов Астаны

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий в Астане внесены изменения в движение общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, как пояснили в компании CTS, в связи с ухудшением погодных условий (гололед, сильный боковой ветер) временно приостановлено движение пригородных маршрутов 315,310. Остальные пригородные маршруты на линии.

Позже в компании сообщили, что №310 выехал на линию, однако пока будет курсировать без заезда в поселки Кажымукан и Максимовка.

Вчера ночью было объявлено штурмовое движение в 17 регионах Казахстана.

В Астане сегодня ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В связи с обильным снегопадом, метелью и ограниченной видимостью автодороги республиканского значения были закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Кызылординской областях.


Новости по теме
Какие метеоусловия будут в Казахстане 4 января
Около 500 человек вызволили из снежного плена в Казахстане за сутки
Снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане 4 января
Теги:
Читайте также
Алматинцев предупредили о снегопаде и гололеде
Более ста человек эвакуировали с трасс в Карагандинской области
Воздержаться от поездок на дальние расстояния просят жителей Жамбылской области
Дороги закрыли из-за непогоды в 8 областях Казахстана
Режим ЧС природного характера ввели в Сарысуском районе Жамбылской области
Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана
Какие метеоусловия будут в Казахстане 4 января
Семью с ребенком вызволили из снежного плена в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Изменилось движение двух пригородных маршрутов Астаны
2 Автодороги республиканского значения закрыты в семи регионах РК
3 Землетрясение зафиксировано в 327 км от Алматы
4 Аким Петропавловска обратился к жителям города из-за непогоды
5 Два участка дорог закрыты в Павлодарской области

Лента новостей