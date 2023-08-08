Изменились правила выдачи грантов предпринимателям для реализации бизнес-идей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя столичного управления по инвестициям и развитию предпринимательства Куаныш Сапаров рассказал, как изменились правила выдачи грантов для реализации бизнес-идей. Напомним, что изменения были внесены в апреле этого года Министерством национальной экономики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство помогает предпринимателям с подведением недостающей инфраструктуры, а также предоставляет гранты для реализации новых бизнес-идей. Совместно с Фондом «Даму» реализуем местную программу льготного кредитования без отраслевых ограничений «Астана бизнес». Сумма кредита для начинающих субъектов малого и среднего бизнеса – 50 млн тенге, действующих – 100 млн тенге, ставка вознаграждения – 7%, срок кредитования до семи лет», – сообщил заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства. С 2019 по 2022 годы был поддержан 151 проект», - отметил на брифинге в Службе коммуникаций Астаны Куаныш Сапаров.

Государственные гранты предоставляются в рамках Правил, утвержденных Постановлением Правительства. Свои заявки предприниматели могут подать с 7 по 16 августа текущего года на портале «Kezekte.kz».

По словам спикера, в апреле 2023 года Министерством национальной экономики внесен ряд изменений в Правила. Теперь на гранты могут претендовать только индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее трех лет, и субъекты социального предпринимательства, включенные в республиканский реестр.

К участию в конкурсе допускаются представители бизнеса, планирующие реализовать проект на территории столицы в приоритетных секторах экономики. К ним относятся обрабатывающая промышленность, образование, здравоохранение, информация и связь, грузовые перевозки, складирование, деятельность театров, библиотек, спортивных объектов.

Кроме того, исключены льготные условия для социально-уязвимых слоев населения. Теперь положения распространяются одинаково на всех представителей.

Претендующий на получение гранта бизнес-проект должен отвечать ряду требований: софинансирование предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 20% от объема предоставляемого гранта, создание новых рабочих мест, наличие инвестиционного плана, где предусмотрено формирование достаточной инфраструктуры для реализации проекта.

Использовать полученные деньги предприниматели могут только на покупку основных средств, сырья и материалов для выпуска товаров или оказания услуг, на приобретение нематериальных активов, технологии, прав на комплексную предпринимательскую лицензию, а также на расходы, связанные с исследовательскими работами и внедрением новых технологий