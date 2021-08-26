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Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу

26 Августа 2021 14:30
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Изменились правила въезда казахстанцев в Россию через сухопутную границу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы, выезжающие в Российскую Федерацию к родственникам, теперь могут пересекать границу вместе со своими супругами и детьми. Соответствующие изменения внесены в несколько пунктов Распоряжения Правительства РФ. Актуальная информация опубликована на сайте Посольства Республики Казахстан в РФ, передает МИА «Казинформ».

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В частности, сообщается, что въезд в Россию через сухопутные пункты пропуска разрешен для:

– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в связи со смертью близкого родственника (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные) и следующих для осуществления его погребения, при условии предъявления копии свидетельства либо справки о смерти и документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;

– лиц, являющихся членами семьи (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установление опеки (попечительства), а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;

– лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (при наличии вида на жительства Российской Федерации), а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей;

– лиц, въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супруги, родители, дети, родные братья и родные сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные), при условии предъявления документов (копий документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства, а также въезжающих совместно с ними в Российскую Федерацию их супругов и несовершеннолетних детей.

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