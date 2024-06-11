Изменились правила приватизации жилья из госфонда в Казахстане

Постановлением правительства от 6 июня 2024 года внесены изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно последним обновлениям, теперь при обращении в жилищную комиссию среди прочих документов нужно представить договор найма либо ордер на жилье, зарегистрированный на портале.

Для приобретения в собственность жилья в порядке приватизации заявитель предоставляет в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» либо через веб-портал электронного правительства на рассмотрение жилищной комиссии следующие документы:

заявление на приватизацию занимаемого жилища, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи нанимателя;

документы, удостоверяющие личность услугополучателя и членов его семьи (для идентификации);

свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей (по мере необходимости, в случае отсутствия сведений в информационной системе);

договор найма либо ордер на жилище, зарегистрированный на портале;

в случаях признания других лиц членами семьи услугополучателя последним предоставляется решение суда о признании их членами семьи услугополучателя;

граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения, дополнительно предоставляют документ, подтверждающий принадлежность услугополучателя (семьи) к социально уязвимым слоям населения;

граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, судей и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно предоставляют справку с места работы (службы) либо копию документа, подтверждающего трудовую деятельность работника;

кандидаты в космонавты, космонавты предоставляют документ, подтверждающий их статус, который присваивается правительством РК;

документ, подтверждающий отсутствие задолженности по договору найма жилища;

в случае приватизации — документ, подтверждающий принадлежность к категории граждан, имеющих право на безвозмездное получение в собственность жилища из государственного жилищного фонда.

Отмечается, что сведения документов, удостоверяющих личность, свидетельств о заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), сведения о наличии или отсутствии жилища (по Казахстану), принадлежащего им на праве собственности, сведения об адресе, решение суда о признании других лиц членами семьи услугополучателя, документов, подтверждающих принадлежность заявителя к социально уязвимым слоям населения, услугодатель получает на всех членов семьи из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.

Отмечается, что жилище, сдаваемое внаем в соответствии с отдельными договорами найма жилища нескольким нанимателям, в случае несогласия одного из них осуществить покупку, не может быть приватизировано.

Так, после вынесения решения о приватизации, передача жилья из жилищного фонда государственных предприятий и государственных учреждений в коммунальную собственность осуществляется в течение 15 календарных дней со дня вынесения решения о передаче.

Также после вынесения решения о приватизации передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного предприятия и коммунального государственного учреждения в коммунальный жилищный фонд производится в течение 15 календарных дней с использованием портала в электронной форме.

После заключения договора о приватизации жилья, заявителю необходимо через портал внести оплату за жилье в течение 30 календарных дней, если таковая предусмотрена. При безвозмездном приобретении в собственность жилища оплата не производится.

Постановление вводится в действие по истечении двух месяцев после дня его первого официального опубликования.