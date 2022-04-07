Изменились правила приема в колледжи Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Для выпускников 9-ых классов отменены вступительные экзамены для поступления в колледжи на все специальности кроме педагогических, медицинских и творческих, сообщила и. о. руководителя управления образования Мангистауской области Гульбану Кызылгулова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, абитуриенты, выбравшие педагогические и творческие специальности, до участия в конкурсе посещают колледж и сдают экзамен, а по медицинским специальностям проходят психометрическое тестирование. Абитуриент оценивается по форме – «прошел» или «не прошел». С этого года пороговый балл для поступающих на педагогические специальности увеличился до 4.0.

«Кроме того, приоритет будет отдаваться переориентации госзаказа на технические специальности. Это специальности химического производства, энергетики, машиностроения, транспорта (по отраслям), производства, монтажа, эксплуатации и ремонта (по отраслям), связи, телекоммуникаций и информационных технологий, строительства и коммунального хозяйства, сельского хозяйства, ветеринарии. Прием заявлений абитуриентов в организации технического и профессионального образования осуществляется через портал электронного правительства egov с 20 июня календарного года. Абитуриенты на рабочие специальности принимаются непосредственно в колледж без участия в конкурсе путем собеседования», - пояснила Гульбану Кызылгулова.

Она также отметила, что при подаче заявки на конкурс поступающие выбирают до 4 специальностей. Конкурс проводится в соответствии с аттестатом абитуриентов по среднему баллу обязательных и профильных дисциплин с автоматическим разделением на средние конкурсные баллы обязательных и профильных дисциплин, по педагогическим, медицинским специальностям, специальностям, требующим творческой подготовки, по среднему баллу обязательных и профильных дисциплин в соответствии с документом об образовании и с учетом квоты приема.

Напомним, ранее аким Мангистауской области поручил проанализировать работу школ.