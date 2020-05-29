Изменились правила отбора в программу «Болашак»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Государственного секретаря Республики Казахстан Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

На заседании был заслушан отчет министра образования и науки Асхата Аймагамбетова об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, а также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации международной стипендии «Болашак».

Прием документов для участия в конкурсе будет осуществляться по новым Правилам отбора претендентов для присуждения международной стипендии «Болашак».

Правилами предусмотрены следующие изменения: перечень приоритетных специальностей теперь формируется с учетом прогноза потребностей рынка труда; претендент должен представить безусловное приглашение от зарубежного вуза из списка рекомендуемых высших учебных заведений для обучения в рамках программы «Болашак» по приоритетной специальности, за исключением претендентов из сельских населенных пунктов; требование GPA отменяется для претендентов, имеющих безусловные приглашения; сокращен конкурсный отбор с шести до трех туров; упразднены все квотные категории; языковая подготовка по английскому языку будет осуществляться в Казахстане только для претендентов из сельских населенных пунктов. При этом повышаются требования к уровню владения иностранным языком.

Также будут внедрены новые подходы к реализации программы, которые предусматривают совершенствование и автоматизацию механизмов проведения конкурсного отбора по аналогии с конкурсным отбором в «Президентский молодежный кадровый резерв».

По итогам заседания Крымбек Кушербаев дал ряд конкретных поручений, в том числе по усилению контроля и мониторинга за процессом обучения и трудовой отработки стипендиатов программы «Болашак», а также реализации задач, выдвинутых Президентом Касым-Жомартом Токаевым на заседании Национального совета общественного доверия 27 мая текущего года.