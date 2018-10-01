Изменили схему движения популярного столичного маршрута № 40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по просьбам пассажиров изменили схему движения одного из популярных автобусных маршрутов № 40, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

«По многочисленным просьбам пассажиров в целях транспортного обслуживания ледового дворца «Барыс-Арена», а также новых объектов по проспекту Туран, с 10 октября 2018 года, изменяется схема движения маршрута №40», - говорится в сообщении.

В частности, от начального остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» до пересечения проспекта Туран - улицы Керей, Жанибек хандар - без изменения, далее прямо по проспекту Туран, налево на проспект Улы Дала, направо на проспект Кабанбай батыра, далее согласно действующей схеме движения. В обратном направлении - аналогично.