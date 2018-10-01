Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 9 °С
Алматы: 15 °С
USD 373.71 EUR 429.62
RUB 5.60 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Изменили схему движения популярного столичного маршрута № 40

7 Октября 2018 13:30 214
Поделиться:
Изменили схему движения популярного столичного маршрута № 40

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по просьбам пассажиров изменили схему движения одного из популярных автобусных маршрутов № 40, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Новости по теме

Новый пригородный маршрут запущен в Астане
Ограничено движение автобусов по ул. Омарова в Астане Astana LRT принимает сообщения о потерянных в автобусах вещах

«По многочисленным просьбам пассажиров в целях транспортного обслуживания ледового дворца «Барыс-Арена», а также новых объектов по проспекту Туран, с 10 октября 2018 года, изменяется схема движения маршрута №40», - говорится в сообщении.

В частности, от начального остановочного пункта «Железнодорожный вокзал» до пересечения проспекта Туран - улицы Керей, Жанибек хандар - без изменения, далее прямо по проспекту Туран, налево на проспект Улы Дала, направо на проспект Кабанбай батыра, далее согласно действующей схеме движения. В обратном направлении - аналогично.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Астана, Акимат, Транспорт,
Поделиться:

Автор:

Дамир Байманов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив