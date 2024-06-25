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    02:40, 25 Июнь 2024 | GMT +6

    Изменили движение 2 автобусных маршрута в Астане

    ремонт дорог арыки арықтар жол жөндеу
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    2 автобусных маршрута изменили движение из-за ремонтных работ в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

    — Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 202, 203.  Просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении ТОО «City Transportation Systems». 

    С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь.

    Теги:
    Транспорт Автобус Астана Ремонт дорог
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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