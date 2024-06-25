02:40, 25 Июнь 2024 | GMT +6
Изменили движение 2 автобусных маршрута в Астане
2 автобусных маршрута изменили движение из-за ремонтных работ в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».
— Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов № 202, 203. Просим заранее планировать свой маршрут, — говорится в сообщении ТОО «City Transportation Systems».
С измененной схемой движения можете ознакомиться здесь.