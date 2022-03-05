Изменилась дата проведения турнира серии Grand Slam по дзюдо в Тбилиси

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация дзюдо официально объявила о переносе турнира серии Grand Slam. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

«В связи со сложившейся ситуацией в мире IJF, а также организаторы Grand Slam в Тбилиси приняли решение перенести мероприятие. Изначально турнир был запланирован на 25-27 марта 2022 года. Теперь он состоится 3-5 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Добавим, что недавно турнир серии Grand Slam прошел в Израиле. Для команды Казахстана он стал первым крупным в сезоне.