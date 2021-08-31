Изменены требования к образовательной деятельности казахстанских вузов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изменены требования к образовательной деятельности казахстанских вузов. Новшества введены в зависимости от специальностей и направлены на усиление практикоориентированности высшего образования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Если раньше по направлению «Педагогические науки» обязательным было наличие ученых степеней у 45% преподавателей, то теперь – не менее чем у 50%. Помимо этого, вузам необходимо внедрить и реализовать систему дуального обучения. То есть студенты должны практиковаться в организациях образования, получать практические навыки уже во время обучения в вузе. Для этого университетам необходимо тесно сотрудничать с организациями образования и отраслевыми учреждениями.

Отметим, что в прошлом году для подготовки педагогов были введены требования о соответствии образовательных программ профессиональному стандарту педагога и о необходимости наличия не менее 7 лицензий по профильному направлению. Это уже позволило сократить количество вузов по педагогическим направлениям с 86 до 55.

Так как количество вузов, соответствующих этим требованиям, еще меньше, работа по возврату лицензий будет продолжена. Такие новшества способствуют тому, что теперь педагогов будут готовить только те университеты, которые имеют как качественные образовательные программы и квалифицированный преподавательский состав, так и соответствующую материально-техническую базу и др.

Что касается направления «Здравоохранение», то требования по штатности и остепененности преподавателей остались прежними. Но теперь 50% преподавателей профильных дисциплин должны иметь практический и клинический опыт работы в организациях здравоохранения не менее 5 лет. Ранее такие требования к преподавателям в сфере здравоохранения не предъявлялись. Трудоустройство выпускников бакалавриата от их общего количества должно составлять не менее 80%, тогда как ранее было достаточно 50%.

По направлению «Архитектура и строительство» для преподавателей также впервые вводится требование о наличии опыта практической работы не менее 5 лет. Число таких преподавателей должно быть не меньше 50% от общего числа. Также преподавателям необходимо повышать квалификацию в научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных организациях не реже одного раза в 5 лет. Кроме того, в вузах теперь требуется наличие специализированных аудиторий (по строительным материалам и строительной физике, для студийных занятий, макетной мастерской с фондом гипсовых фигур, архитектурных деталей, мольбертов и др.) и лабораторий, оборудованных 3D-принтерами с расходными материалами.

По направлению «Право» в начале года студентов обучали 72 вуза, на сегодня их количество сократилось до 67. Тем не менее во многих из них качество образования оставляет желать лучшего. Поэтому ужесточены требования к их образовательным программам. Впервые введено требование относительно того, что не менее 60% преподавателей должны быть практикующими юристами с опытом не меньше 5 лет. Что касается ученых степеней, то теперь вместо 40% количество остепененных преподавателей должно возрасти до 50%.

Для того, чтобы у студентов была возможность получать практические навыки, вузам необходимо иметь договоры с органами юстиции, и/или внутренних дел (полицией), и/или прокуратурой, и/или антикоррупционной службой, и/или службой экономических расследований, и/или коллегией адвокатов, и/или нотариальными палатами, и/или палатами юридических консультантов. Также обучающиеся должны иметь доступ не только к библиотекам в вузах, но и к лицензируемым международным и национальным базам правовой информации.

«Все новшества мы внедряем для того, чтобы в вузах студентам давали не только теоретические, но и практические знания, и обучающиеся знали о выбранной профессии не в теории, а на практике. Прежде чем внести изменения, мы обсудили их с работодателями, которые завтра и будут принимать на работу выпускников вузов. То есть теперь недостаточно, чтобы преподаватели имели ученую степень и читали лекции. Важно, чтобы часть преподавателей были практикующими специалистами, которые смогут обучить студентов исходя из запросов и реалий современного рынка труда. Преподаватель должен работать в той сфере, в которой преподает. Тогда наши студенты получат те знания, которые будут применимы в их дальнейшей работе. Новшества касаются как преподавательского состава, так и образовательных программ, баз практик и материально-технического оснащения. Все эти комплексные изменения направлены на то, чтобы улучшить качество обучения и процесс подготовки кадров в стране. В первую очередь, в этом должны быть заинтересованы сами вузы», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

В то же время МОН РК изменил требования и по таким образовательным программам, как «Журналистика», «Связь с общественностью», «Ресторанное дело», «Бухгалтерия», «Туризм», «Услуги», «Финансы», «Информационно-коммуникационные технологии», «Стандартизация и сертификация», «Транспортные услуги». Например, если раньше требовалось, чтобы среди преподавателей в сфере журналистики или IT было не менее 40% с ученой степенью, то теперь, напротив, процент остепененности значительно снижен для привлечения практиков. Такая же ситуация по требованиям к наличию штатных преподавателей, теперь вузы, осуществляющие подготовку по этим направлениям, получили возможность привлекать больше практиков и совместителей.

«В соответствии с особенностями подготовки кадров по таким направлениям, как «Журналистика», «Связь с общественностью», «Ресторанное дело», «Туризм» и др., мы понимаем, что в этих сферах требование о наличии ученых степеней у преподавателей не является приоритетным. Куда важнее практические знания специалистов. Например, студент факультета журналистики будет больше заинтересован в учебе и получит практические знания, если преподавать будет уже зарекомендовавший себя журналист, который поделится собственным опытом и расскажет обо всех требованиях, предъявляемых в современной журналистике. То же самое касается вопросов подготовки программистов, бухгалтеров или, к примеру, аудиторов. Мы знаем, что у работодателей есть востребованность именно в тех специалистах, которые после окончания вуза имеют полное представление о реалиях современного рынка труда», – отметила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.