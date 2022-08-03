3 Августа 2022 16:19

Изменены правила финансирования проекта «Zhas project»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закредитованность молодежи стала причиной изменения правил финансирования неправительственных организаций в рамках грантов на реализацию проекта по развитию молодежного корпуса «Zhas project», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная особенность конкурса в этом году заключается в том, что грантовые средства не будут выдаваться в денежной форме. Причина в том, что в настоящее время, по статистическим данным, множество молодых людей имеют задолженности по кредитам. Наш центр, по согласованию с Министерством информации и общественного развития, не будет выдавать деньги на руки. Если мы будем выдавать деньги, люди могут израсходовать их на погашение кредитов или другие цели. Наша цель в том, чтобы каждый проект дал результат», – сказал исполняющий обязанности председателя правления НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» Галым Курман в ходе брифинга в СЦК.

Центр провел четыре конкурса в Карагандинской, Алматинской, Мангыстауской и Туркестанской областях. Поступило 24 заявки, из них 9 от неправительственных организаций Алматинской, 7 – Туркестанской, 6 – Мангистауской и 2 – Карагандинской областей. По итогам конкурса в Алматинской области по проекту «Zhas project» победителем стало ОО «Тамшыбулак», в Карагандинской области – объединенная организация детей и подростков «Жас улан», в Мангыстауской области – «Тупкараган жастары», в Туркестанской области – Конгресс молодежи Казахстана. Все конкурсы прошли открыто, с участием независимых экспертов.

Также Галым Курман сообщил, что прием заявок на конкурс завершается 10 августа.

Проект «Zhas project» реализуется с 2017 года. Он нацелен на сокращение числа безработной молодежи и позволяет молодым людям приобретать жизненно важные навыки, которые они потом могут применять для того, чтобы достичь больших успехов.

В феврале 2022 года подвели итоги реализации проекта за предыдущие годы.