Изменения внести в правила консервации и ликвидации при разведке и добыче углеводородов намерены в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внести изменения в правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана планируют в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предлагаемые изменения в соответствующий приказ министра энергетики РК размещены на портале Открытые НПА.

«Акт о приемке консервированных и (или) ликвидированных нефтяных, газовых и нагнетательных скважин различного назначения с содержанием сероводорода в пластовом флюиде 3,5 % и более, с аномально высоким пластовым давлением с коэффициентом аномальности 1,5 и более, на суше глубиной более пяти тысяч метров, а также скважин на море и (или) внутренних водоемах подписывается членами комиссии, созданной приказом недропользователя, в состав которой включаются технический руководитель и ответственные работники недропользователя, а также представители исполнителя работ (подрядчика, при наличии). В случае приемки консервированных и (или) ликвидированных нефтяных, газовых и нагнетательных скважин различного назначения на море и (или) внутренних водоемах в состав комиссии также включается представитель регионального уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения», - отмечаетсч в документе.

Ранее в состав комиссии включплись представители уполномоченного органа в области промышленной безопасности, в новой редакции приказа этот пункт убран. Проект приказа будет на открытом публичном обсуждении до 31 марта текущего года.