Изменения внесены в правила государственного оборонного заказа РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В правила государственного оборонного заказа страны внесены изменения. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В первую очередь необходимо отметить, что 18 февраля 2021 года с учетом поступивших предложений от предприятий оборонно-промышленного комплекса, государственных органов, военных представителей в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2019 года № 759 «Об утверждении Правил формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа» (далее-Правила формирования) внесены изменения», - сообщил Каирбек Ускенбаев в своем ответе на депутатский запрос.
Он уточнил, что проект изменений в постановление Правительства Республики Казахстан № 772 от 17.09.2019 года «Об утверждении Правил ценообразования на товары (продукцию) военного назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного назначения, услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа» также направлен на рассмотрение государственных органов и специально созданной рабочей группе, в состав которой входят многие предприятия оборонно-промышленного комплекса, ассоциации и государственные органы.
- Какое время дается на выполнение государственного оборонного заказа
- Заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности прошло в Министерстве обороны РК
- Новые формы ведения боя отработали на учениях казахстанские военные
- Проверка компонентов Сил специальных операций «Алтын жебе» проходит в Вооруженных силах РК
- Бдительность усилили в казахстанской армии в преддверии Наурыза
- Казахстанские военные стали призерами турнира по видам борьбы в Риме
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана