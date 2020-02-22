Изменения в ЖКХ: госслужащие будут обучать собственников жилья

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр рассказал о планах по развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На февраль-март 2020 года запланированы выездные семинар-совещания в других регионах Казахстана с участием представителей министерства, в ходе которых будет проведено обучение как представителей местных исполнительных органов, так и собственников квартир, управляющих компаний, субъектов сервиса и др. В настоящее время на постоянной основе пресс-службой министерства на официальном сайте и страницах в социальных сетях публикуются детальные релизы с разъяснением основных норм Закона», - написал в своем ответе на депутатский запрос Роман Скляр.

Наряду с этим, по его словам, в целях разъяснительной работы прорабатывается вопрос организации «горячей линии» при АО «КазЦентр ЖКХ».

«Касательно принятия подзаконных актов в настоящее время на стадии утверждения находится проект распоряжения Премьер-Министра «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», предусматривающий последующее принятие правовых актов в реализацию Закона», - отметил заместитель Премьера.

«Для разработки проектов подзаконных нормативных правовых актов были привлечены представители местных исполнительных органов, экспертов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ассоциаций КСК, АО «КазЦентр ЖКХ». На основании изложенного сообщаем, что информационно-разъяснительная работа будет продолжена и находится на постоянном контроле», - добавил он.