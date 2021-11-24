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Изменения в законодательство по реформе жилищной политики разработали в МИИР

24 Ноября 2021 20:20
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Изменения в законодательство по реформе жилищной политики разработали в МИИР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бакытжан Качаков сообщил о разработанных изменениях в законодательство по реформе жилищной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Министерство старается совершенствовать законодательство в сфере ЖКХ. Мы в законодательство по реформе жилищной политики подготовили несколько изменений», - сказал Бакытжан Качаков на брифинге в СЦК, посвященном вопросам внедрения института ОСИ.

В частности, как отметил спикер, в ведомстве предлагают изменения по упрощению процедуры голосования жильцов многоквартирных домов.

«То есть, согласно предлагаемым изменениям, письменный опрос теперь можно будет принять без проведения обязательного собрания. Ранее на подготовку таких собраний (жильцов многоквартирных домов) уходило две недели. По многочисленным просьбам жильцов больших многоквартирных жилых комплексов срок проведения письменного опроса продлен от одного до двух месяцев. Кроме того, расширяются возможности электронной подписки протоколов. Ели ранее это было возможно только по средствам ЭЦП, то теперь можно использовать sms и видеоконференцсвязь», - добавил Бакытжан Качаков.


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#ЖКХ   #Общество   #МИИР РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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