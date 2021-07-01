Изменения в законе приведут к прозрачности в сфере земельных отношений - Нурлан Утешев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя республиканской профсоюзной организации Нурлан Утешев прокомментировал поправки в закон по вопросам развития земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

30 июня Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений».

«Упорядочение земельных отношений очень важный вопрос независимости Казахстана и ее безопасности. Мы видим последовательную политику Главы государства в части того, что сначала был обсужден и решен вопрос по поводу запрета продажи земли иностранным гражданам, этническим казахам, не являющимся гражданами Казахстана», - отметил Нурлан Утешев корреспонденту агентства.

Также Нурлан Утешев прокомментировал внесенные изменения Президентом Казахстана в закон по вопросам развития земельных отношений.

Цель разработанного законопроекта – совершенствование земельного законодательства, регулирование института аренды земель сельскохозяйственного назначения и усиление государственного контроля за использованием и охраной земель.

«Вопрос в первую очередь связан с тем, что аренда для казахстанцев будет составлять только 49 лет, причем сама возможность оборота земли будет четко контролироваться. Мы знаем, если не заниматься землей, то она теряет в цене, а земля на нашей планете - стратегический ресурс. Поэтому она должна быть хорошего качества. Владеющие землей организации и люди должны нести ответственность за то, чтобы данный стратегический ресурс всегда находился в эффективном положении. А если нет возможности для этого, то тогда нужно уступать и давать место тем, у кого эта возможность есть. Считаю, что благодаря такому выходу в сельское хозяйство придут те, кто хочет заниматься серьезно, на постоянной основе, а не скажем, спекулятивно», - пояснил Н. Утешев.

Спикер отметил и вопрос возврата комитету по управлению земельными ресурсами функций государственного контроля за использованием и охраной земель от акиматов.

«Касательно функции контроля по передаче от местных исполнительных органов в соответствующий комитет, а также размещения сведений о предоставленных земельных участках сельскохозяйственного назначения в открытом доступе на интернет-ресурсе государственного земельного кадастра, думаю, что всё это приведет к прозрачности именно в сфере земельных отношений и мы сможем увидеть, что происходит», - подчеркнул Нурлан Утешев.

Напомним, основные изменения и дополнения законопроекта: предоставление казахстанцам и казахстанским юридическим лицам права аренды земель сельскохозяйственного назначения сроком до 49 лет, продление их на новый срок по истечении срока аренды, а также отчуждение права аренды земель сельскохозяйственного назначения среди землепользователей без выкупа у государства. При этом срок их использования не менее 5 лет, а также уведомление органов земельных отношений является обязательным условием.