Изменения в закон в сфере религиозной деятельности планируют внести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют внести изменения в законодательство в сфере религиозной деятельности. Об этом рассказал председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется внесение изменений в законодательство в сфере религиозной деятельности. Комитетом по делам религий Министерства информации и общественного развития РК проводится работа по совершенствованию законодательства в сфере религиозной деятельности, направленная на выстраивание конструктивных взаимоотношений между государством и конфессиями. Планируется внести поправки, предусматривающие упрощение вопросов регистрации религиозных объединений и проведения религиозных мероприятий», - отметил Ержан Нукежанов.

Ранее сообщалось, что съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в Казахстане.