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    13:14, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Изменения в Соглашении о миротворческой деятельности ОДКБ ратифицировал Сенат

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    Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности от 6 октября 2007года» одобрил Сенат, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «На протяжении 30 лет военнослужащие Казахстана принимают участие в миротворческих мероприятиях. Наши миротворцы поучаствовали в более чем 500 миссиях в таких местах, как Непал, Западная Сахара, Кот-д’Ивуар, Ливан. Более чем 9 тысяч наших солдат служили на таджико-афганской границе, выполняя обязанности по защите границ содружества», - сказала на пленарном заседании Сената депутат Бибигуль Жексенбай.

    Протокол о внесении изменений в Соглашение о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе на заседании Совета коллективной безопасности.

    Целью Протокола является определение порядка применения миротворческих сил Организации в миротворческих операциях под эгидой Организации Объединенных наций на территориях, не являющихся членами ОДКБ.

    Задачей Протокола является введение понятия «координирующее государство» и предусматривается, что под эгидой координирующего государства создаются Коллективные миротворческие силы Организации для применения в операции ООН по поддержанию мира. Координирующее государство - это одно из государств, определяемое Советом коллективной

    безопасности для всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил, в частности, для решения логистических, финансовых и транспортных вопросов.

    Ожидаемым результатом ратификации Протокола станет совершенствование правовых основ миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, решение

    организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения Коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира, а также укрепление сотрудничества в рамках Организации.


    Теги:
    Сенат ОДКБ Международная деятельность
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